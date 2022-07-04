English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
США

Был ли опасен Джейленд Уокер?

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Протесты в Акроне (штат Огайо) в связи с убийством полицией молодого афроамериканца
Протесты в Акроне (штат Огайо) в связи с убийством полицией молодого афроамериканца   -   Авторское право  AP Photo

Это кадры преследования американской полицией 25-летнего афроамериканца Джейленда Уокера за нарушение правил дорожного движения в Акроне (штат Огайо). После нескольких минут погони Уокер выбрался из автомобиля и побежал. Полицейские попытались усмирить его с помощью электрошокера, но безуспешно, а затем открыли огонь. Они утверждают, что хотя афроамериканец был на тот момент безоружен, ранее стрелял в них из машины и мог снова открыть огонь. Позже в автомобиле Уокера было найдено оружие. По словам адвоката, в молодого человека попало не менее 60 пуль. 

Видеозапись прокомментировал начальник полиции Акрона Стив Малетт:

"Слышно, как один полицейский на кадрах, сделанных нательной камерой, говорит, что его пульс ещё прощупывается. Когда стражи порядка готовились посадить его в полицейскую машину, чтобы как можно быстрее доставить в больницу, на место прибыли пожарные медики Акрона и стали оказывать ему помощь. Но к сожалению, господин Уокер трагически погиб на месте происшествия".

После обнародования видеозаписи, сотни возмущённых людей собрались в Акроне на митинг протеста.

К ним обратился адвокат Джейленда Уокера Бобби Ди Челло: 

"Вот почему мы здесь. Вот почему шеф говорил сегодня. Вот почему я говорю с вами. Его зовут Джейланд, и он не монстр, он мой клиент".

Адвокат сказал, что полицейские продолжали стрелять и после того, как молодой человек уже лежал на земле.

Мэр Акрона назвал видеозапись "душераздирающей", попросив жителей города проявить терпение и сдержанность. Восемь полицейских, причастных к смерти молодого афроамериканца, отстранены от службы на время расследования.