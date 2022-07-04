Был ли опасен Джейленд Уокер?

Это кадры преследования американской полицией 25-летнего афроамериканца Джейленда Уокера за нарушение правил дорожного движения в Акроне (штат Огайо). После нескольких минут погони Уокер выбрался из автомобиля и побежал. Полицейские попытались усмирить его с помощью электрошокера, но безуспешно, а затем открыли огонь. Они утверждают, что хотя афроамериканец был на тот момент безоружен, ранее стрелял в них из машины и мог снова открыть огонь. Позже в автомобиле Уокера было найдено оружие. По словам адвоката, в молодого человека попало не менее 60 пуль.

Видеозапись прокомментировал начальник полиции Акрона Стив Малетт:

"Слышно, как один полицейский на кадрах, сделанных нательной камерой, говорит, что его пульс ещё прощупывается. Когда стражи порядка готовились посадить его в полицейскую машину, чтобы как можно быстрее доставить в больницу, на место прибыли пожарные медики Акрона и стали оказывать ему помощь. Но к сожалению, господин Уокер трагически погиб на месте происшествия".

После обнародования видеозаписи, сотни возмущённых людей собрались в Акроне на митинг протеста.

К ним обратился адвокат Джейленда Уокера Бобби Ди Челло:

"Вот почему мы здесь. Вот почему шеф говорил сегодня. Вот почему я говорю с вами. Его зовут Джейланд, и он не монстр, он мой клиент".

Адвокат сказал, что полицейские продолжали стрелять и после того, как молодой человек уже лежал на земле.

Мэр Акрона назвал видеозапись "душераздирающей", попросив жителей города проявить терпение и сдержанность. Восемь полицейских, причастных к смерти молодого афроамериканца, отстранены от службы на время расследования.