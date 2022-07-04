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Чехия

Кинофестиваль в Карловых Варах: "Веспер"

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 Jiri Skacel
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Кинофестиваль в Карловых Варах
Кинофестиваль в Карловых Варах   -   Авторское право  MICHAL CIZEK/ AFP

Живописный курорт Карловы Вары, расположенный на западе Чехии, каждый год в июле встречает гостей международного кинофестиваля. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, зрители и работники киноиндустрии вновь съехались сюда, чтобы приобщиться к новинкам кино. Открытию фестиваля, который проходит уже в 56-й раз, было посвящено яркое выступление.

Съёмочная группа совместного литовско-французско-бельгийского научно-фантастического триллера «Веспер» представила здесь премьеру своей картины в компании полюбившегося публике необычного дрона.

Задача этого дрона – защищать, помогать и следить за главной героиней – 13-летней Веспер. Действие фильма происходит в постапокалиптическом будущем, где правят олигархи, а простому человеку выжить не так-то просто. К тому же Веспер приходится ухаживать за парализованным отцом. Съёмки этой антиутопии проходили в лесах Литвы.

– Главным для нас было рассказать в этом фильме о надежде, а Веспер – это надежда, – рассказывает Кристина Бозит, режиссёр картины. – Мы считаем очень важным говорить сейчас о надежде, и хотя это фильм-антиутопия, и рисует довольно мрачное будущее – если люди видят красоту, то это даёт надежду.

– На фестивале будет продемонстрировано более 160 фильмов, – передаёт с фестиваля корреспондент Euronews Иржи Скацел. – 12 из них отобраны для участия в главном конкурсе и будут бороться за главный приз – «Золотой глобус».