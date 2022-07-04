Экспорт из Германию в Россию значительно вырос

Несмотря на санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, экспорт немецких товаров в страну вырос в мае на 92,4% по сравнению с апрелем и составил миллиард евро. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии.

Прежде всего, рост поставок коснулся продукции немецких фармацевтических компаний, которые не включены в санкционные списки. С другой стороны, импорт из России в Германию упал в мае на примерно 10% до 3 миллиардов 300 млн евро. По данным властей, торговый баланс отмечен как негативный впервые за 14 лет.