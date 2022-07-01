Первого июля на внеочередном заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО "культура приготовления украинского борща" была внесена в Список нематериального культурного наследия.

В организации отметили, что "вооруженный конфликт поставил под угрозу само существование этого блюда".

"Люди покидают свои дома и не только не в состоянии приготовить борщ или вырастить для него овощи, но не могут собираться вместе за столом, что подрывает социальные и культурные связи", - говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что украинский борщ "неотъемлемая часть семейной и общественной жизни в Украине. Ему посвящены фестивали и культурные мероприятия".

"Победа в войне за борщ"

Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года. Теперь это национальное блюдо находится под охраной, подчеркивает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Победа в войне за борщ - наша! Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма, это "проявление нацизма" теперь официально украинский, и официально под защитой ЮНЕСКО", -написал Ткаченко в своем Телеграм-канале.

Ткаченко пообещал, что Украина будет делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами, добавив, что "и с нецивилизованными тоже - чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское".

День борща

Осенью прошлого года в парламент Украины была внесена инициатива об установлении Дня украинского борща. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что это поспособствует "обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, притяжение культурной традиции".

Предлагаемая дата празднования Дня борща - вторая суббота сентября.

Ранее в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по просьбе Украины были включены крымскотатарский традиционный орнамент орьнек (2021), косовская керамика (2019), казацкие песни Днепропетровской области (2016) и петриковская декоративная роспись (2013).