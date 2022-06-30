"Убийство театра": сменено руководство ряда театров, в т.ч. "Гоголь-центра"

Департамент культуры Москвы объявил о смене руководства в нескольких театрах города, включая известный современными адаптациями русской классики "Гоголь-центр". Бывший директор центра Крилл Серебренников охарактеризовал отстранение руководителей театра Алексея Аграновича и Алексея Кабешева как фактическую смерть центра.

2012 по 2021 год Серебренников, ныне находящийся в эмиграции, был художественным руководителем московского муниципального театра "Гоголь-центр" где он ставил смелые пьесы, смешивающие социальную и религиозную критику и сексуальность. Серебренников был задержан в 2017 году по обвинению в нецелевом использовании государственных средств.

Режиссер покинул страну в марте 2022 года, будучи несогласным с началом военных действий России в Украине.