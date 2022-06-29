Американский певец R Kelly в ожидании приговора

Бруклинский федеральный суд готовится вынести приговор по делу R Kelly. Девять месяцев назад известный американский певец и продюсер был признан виновным в торговле людьми с целью сексэксплуатации.

Следствие установило, что он стоял во главе существовавшего на протяжении долгих лет преступного сообщества. В нем состояли также менеджеры, представители окружения артиста. При их соучастии Роберт Сильвестр Келли (настоящее имя R Kelly) заманивал жертв - молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, - и подвергал их сексуальному насилию.

Автору хита "I Believe I Can Fly" грозит как минимум десять лет тюрьмы, как максимум - пожизненное заключение.

Как ожидается, приговор 55-летнему певцу вынесут в среду.