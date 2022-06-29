Развлечения в Катаре: от парапланов до ледовых аттракционов

Euronews предлагает познакомиться с самыми интересными адресами в сфере развлечений Катара. Каяк среди мангровых зарослей, полеты на параплане, крытые парки аттракционов, лед в жару... любителям острых ощущений скучать не придется.

Каяк через мангровые заросли

В период прилива каяк - лучший способ полюбоваться мангровыми зарослями Катара. Все большее число поклонников отдыха на природе спускаются на воду, чтобы пройти по уникальным мангровым маршрутам, увидеть птиц, рыб и впечатляющий закат.

Мангровый массив Аль-Такира в 60 километрах от Дохи - одно из самых зеленых мест в Катаре. Растения здесь чувствуют себя комфортно благодаря высокой воде. Это идеальное место выбрала для своих клиентов турбаза Aquasports, ее сотрудники предлагают экскурсии на каяках, байдарках, гарантируя клиентам яркие впечатления и безопасность.

Мелани Данн пошла в водный поход во второй раз. За плечами - обязательный технический инструктаж. "Для меня это фантастический опыт, это одно из моих любимых занятий в Катаре, - признается она. - Вы можете увидеть прекрасный мир мангровых зарослей, побыть на свежем воздухе. Я рекомендую это времяпрепровождение".

Мангровые леса: вид с байдарки. Euronews

Самый захватывающий аттракцион в помещении

Если вы не любите жару и ветер, выбирайте развлечения в закрытых помещениях. Например, отправляйтесь в Doha Festival City, один из крупнейших моллов страны. Здесь невозможно не заглянуть в Angry Birds World, уникальный парк, выстроенный с опорой на любимые всеми фильмы.

Ахмед Максуд, коммерческий директор проекта, поясняет: "Люди обожают фильмы Angry Birds. Попав в этот парк в Катаре, вы окажетесь внутри кино. 70 тематических аттракционов, представленных в этой зоне – далеко не все. Вы можете опробовать первый в Катаре крытый или открытый картинг-трек длиной 250 метров. Идея принадлежит Талалу бин Мохамеду бин Халифе Аль Аттия, председателю и владельцу компании Leisure Qatar; он хочет вынести Катар на международную карту развлечений".

Те, кто скучает по настоящей зиме, могут сменить климат, не выходя из торгового центра. В здешнем комплексе Snow Dunes можно кататься с гор и строить снеговиков, которые не растают так как температура - минусовая. Пуховики перчатки для гостей обязательны!

Жара и снег совместимы! Euronews

Женщина покоряет "ультралайт"

Тем, кто хочет полностью сменить угол зрения,возможно, показан воздушный спорт. Рим Аль Кутхаири - первая катарская женщина, совершившая полет на сверхлегком самолете. Она дебютировала 10 лет назад, потом решила получить международную лицензию в Великобритании. Выбор Рим - легкие самолеты весом менее 600 килограммов, но ей также по душе парапланы. Пилот рекомендует авиационный спорт для людей разного темперамента. "Этот спорт подходит как для любителей острых ощущений, так и для тех, кто хочет просто развлечься и насладиться пейзажем. Порой я летаю, чтобы побыть в тишине, увидеть прекрасный вид, получить удовольствие. Но если хочу, скажем, чуть-чуть сойти с ума, я могу совершать крутые повороты, ввести параплан в спираль. Этот спорт способен удовлетворить любые желания!"

Первая катарская женщина-пилот "ультралайта". Euronews

Женщина, в арсенале которой полет в заснеженных Альпах, признается, что самолеты позволяют ей расширять знания о мире: "Сверху открывается совсем другая перспектива, хочется подняться еще выше. Это занятие позволяет общаться с людьми из разных уголков мира, открывать культуру друг друга".