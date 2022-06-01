Агрсокетор Катара ставит на инновации и органику

Ведение сельского хозяйства в пустынном климате - сложная задача, которую агросектр Катара решает с применением новых технологий. Страна стремится выйти на продовольственную самодостаточность к 2030 году.

Инновации в теплице и супермаркете

Вот уже 70 лет катарская компания AGRICO поставляет продукцию в более чем тысячу торговых точек. По словам ее председателя Ахмеда Аль Халафа, команда решает климатические задачи, в том числе и с опорой на мировой опыт. Важное направление- обучение молодых работников агросектора, поддержка в освоении ими новых агротехнологий.

"Здесь очень сложные условия для выращивания фруктов и овощей. Лето у нас длится 8 месяцев, а весна - всего четыре, зимы настоящей нет. Получается, что сезон короток. Для обеспечения продовольственной безопасности нужно производить круглый год. Вот почему мы акцентируем внимание на смарт-решениях для сельского хозяйства", - рассказал Аль Халаф.

Президент AGRICO призывает фермеров региона сделать продовольственную безопасность и устойчивое развитие приоритетом. Компания выращивает урожаи в сезонных теплицах, спроектированных с учетомпередовых сельскохозяйственных технологий. В числе самых новаторских- аквапоника, позволяющая одновременно разводить рыбу и выращивать овощи. Бактерии очищают аквариумы, затем этой водой питают расположенные здесь же грядки, зелень поглощает азот, и очищенная таким образом вода возвращается в резервуар.

AGRICO впервые объединила аквапонику и вертикальное земледелие в уникальнойферме, размещенной в катарском супермаркете.

Инновационная теплица в супермаркете. Euronews

Генеральный директор проекта Фахад Салех Ибрагим рассказывает: "Супермаркет Carrefour - хорошее место, чтобы проинформировать общественность об этой агротехнологии. Она позволяет производить больше, чем традиционное сельское хозяйство. Мы делаем акцент только на том, что потребители хотят видеть в холодильнике магазина - в некотором смысле выращиваем по требованию. Растения развиваются, оставаясь здоровыми, до момента сбора урожая. Вода на этой ферме предназначена для рыб, это среда, в которой они живут, никак иначе ее не используя. А вот растения воду поглощают. В такой засушливой стране, как Катар, мы должны думать в направлении сокращения большого потребления воды".

Ставка на био

Органические продукты набирают в Катаре популярность, и магазин "Торба" - настоящий рай для тех, кто заботится о своем питании. Он также является витриной холистического подхода к здоровью группы "Торба Фармс", которая патронирует два рынка и осенью собирается открывать ферму.

Идеи воплощает в жизнь Фатма Аль Хатер, она так представляет ассортимент розничных точек: "Мы большие поклонники пермакультуры и микробиоты, поэтому у нас есть ферментированные продукты - от комбучи до квашеной капусты".

"Торба" выполняет роль моста между малым бизнесом, фермерами, и покупателями. Магазин и рынки - еще и информационная площадка, где люди могут больше узнать о важности правильного питания.

Фермерский рынок Катара. Euronews

На помощь пришли пчелы

Реализуя идею продовольственной безопасности, Катар делает ставку и на мед. В стране неуклонно растет производство продуктов пчеловодства. На ферме "Умм-Карн" густой мед, а также полезные бидобавки предлагает Арафат Хусейн. "Возможно, я одним из первых стал производить в Катаре пыльцу, маточное молочко, прополис и продукты из него, - рассказывает специалист. - Пчелы учат трудиться, жертвовать собой, учат искренности в работе".

От охраны пчел до меда. Euronews

Глава хозяйства "Аль Ваха" Самир Абади напомнил о стремлениипроизводить две тонны меда в год, чтобы удовлетворить растущий спрос населения. В планах также - обучение молодых традиционными современнымтехнологиям пчеловодства с учетом уязвимости этихнасекомыхперед пестицидамии изменением климата.

В своей роли опылителей пчелы отвечают за треть мирового производства продуктов питания. В глобальном масштабе их численность сокращается, но Катар прилагает реальные усилия, чтобы сосредоточиться на апикультуре, опылении и производстве меда.