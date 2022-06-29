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США

Штурм Капитолия: экс-сотрудница Белого Дома свидетельствует против Трампа

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 Надежда Дрямина
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Бывшая помощница главы аппарата президента США Кэссиди Хатчинсон на слушаниях в "комитете 6 января"
Бывшая помощница главы аппарата президента США Кэссиди Хатчинсон на слушаниях в "комитете 6 января"   -   Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

О штурме Капитолия из первых уст. Бывшая сотрудница Белого дома дала показания на слушаниях спецкомиссии Конгресса США, которая расследует события 6 января 2021 года.

Кэссиди Хатчинсон, работавшая тогда помощницей главы президентской администрации Марка Медоуза, заявила, что Дональд Трамп сознательно направил своих вооружённых сторонников к Капитолию, надеясь на отмену итогов выборов.

В частности, Хатчинсон утверждает, что тот приказал снять металлодетекторы на входе к месту проведения митинга утром 6-го числа.

Кэссиди Хатчинсон, бывшая сотрудница Белого дома:
"Я была поблизости и слышала, как президент сказал: "Меня, чёрт возьми, не волнует, что у них есть оружие. Они здесь не для того, чтобы навредить мне. Уберите эти чёртовы датчики. Впустите моих людей, и они смогут пройти отсюда маршем к Капитолию".

Хатчинсон также сообщила, что ещё до 6 января Трамп и его ассистенты знали, что ситуация может обернуться применением насилия.

Кэссиди Хатчинсон:
"Я вернулась в наш офис и увидела Марка Медоуза. Он сидела на диване смотрел в свой телефон. Я помню, как прислонилась к дверному проёму и сказала: «У меня только что был интересный разговор с Руди, Марк, похоже мы идём в Капитолий. Он, не отрывая глаз от телефона, и ответил что-то вроде "Кэсс, много чего происходит, не знаю, 6 января всё может стать очень и очень плохо".

Возглавляемый демократами "комитет 6 января" пытается установить, приложил ли экс-президент руку к захвату Капитолия. События того дня некоторые рассматривают как попытку госпереворота.

Дональд Трамп называет обвинения в свой адрес ложными.

Республиканцы обещают похоронить выводы комиссии, выиграв грядущие ноябрьские выборы и установив контроль над Палатой прелставителей.