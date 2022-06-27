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Австрия

Наркомания: тревожные тенденции

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 Johannes Pleschberger
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Наркомания: тревожные тенденции
Наркомания: тревожные тенденции   -   Авторское право  Thein Zaw/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Число наркозависимых в мире выросло на четверть за последние десять лет. Такие данные приводятся в докладе ООН о наркотиках. Один из этих пациентов реабилитационной клиники ещё в детские годы стал глотать таблетки снотворного своей матери, а затем – принимать морфин, и это тянется уже 20 лет. Его приятель принимает героин. Рассказывая о себе, оба пожелали сохранить анонимность:

– Ощущаешь тепло. Словно растворяешься в нём и исчезаешь. Забываешь обо всех своих тревогах и волнениях.

– Это единственное удовольствие, которое остаётся у наркомана. Я принимаю морфин три раза в день. С годами эффект становится всё слабее и слабее.

В Вене действует неправительственная организация, где людям помогают избавиться от наркозависимости. Вместо опиоидов им предлагают замещающие препараты, которые дают схожий эффект, но не приводят к интоксикации.

Во время пандемии во многих странах правила доступа к заместительной терапии были изменены. Теперь пациенты могут принимать заменители дома, вместо того чтобы каждый раз приходить в реабилитационный центр. Но далеко не всем и не сразу удаётся излечиться.

– Пятый раз пытаюсь, но когда подсел на наркотики – уже не вырваться. И так не только со мной. Я знаю, пожалуй, человек 200, которые тут лечились. И только двое или трое смогли бросить.

По данным ООН, в последние годы в мире отмечается заметный рост производства героина и кокаина. После временного спада производства в 2014 году оно удвоилось, при этом двумя основными рынками сбыта стали Европа и Северная Америка. Помимо этого, как рассказывает Анджела Ми из Управления ООН по наркотикам и преступности, впервые были проведены сравнительные исследования, касающиеся употребление наркотиков мужчинами и женщинами, на основании которых были сделаны тревожные выводы:

– Женщинам несколько сложнее, чем мужчинам, получить доступ к лечению. По результатам исследований, этому препятствует целый ряд проблем, среди которых стигматизация, а также проблема принятия.

– Неравный доступ к лечению особенно заметен на примере потребителей амфетаминов – передаёт из Вены Йоханнес Плешбергер, корреспондент Euronews. – В мире половина потребителей – женщины, но среди проходящих лечение они составляют лишь 20% процентов.