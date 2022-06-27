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Германия

Саммит G7: экоактивисты протестуют

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 Надежда Дрямина
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"Карнавальный митинг" в защиту окружающей среды. Бавария, 26 июня 2022 г.
"Карнавальный митинг" в защиту окружающей среды. Бавария, 26 июня 2022 г.   -   Авторское право  AP Photo

"Действовать активнее и без промедлений в борьбе с изменением климата" требуют участники акций протеста, приуроченных к саммиту стран "Большой семёрки", проходящему в Баварии.

Манифестации экоактивистов стали, своего рода, традиционными для такого рода мероприятий. Поэтому немецкие власти распорядились о том, чтобы охрану порядка обеспечивали 18 тысяч полицейских.

"В худшем случае, я ожидаю решений, которые сделают бедных людей в мире ещё беднее. Голод станет масштабнее из-за всех этих интересов, связанных с экономическим ростом. Все мы знаем, что он идёт в разрез с интересами бедных людей и с защитой окружающей среды", - говорит мужчина.

Тем временем, ещё одна группа манифестантов устроила "карнавальный митинг". Недалеко от места проведения саммита - замка Эльмау - огромные куклы американского президента Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и других мировых лидеров демонстративно "жарили" на импровизированном гриле Земной шар. Тем самым активисты пытались напомнить участникам встречи в верхах об обязательствах, которые те взяли на себя в рамках Парижского соглашения по климату.