Президент Эквадора обещал снизить цены

В Эквадоре будут снижены цены на горючее. Об этом заявил президент страны Гильермо Лассо, после того как это небольшое южноамериканское государство охватили массовые протесты, начавшиеся две недели назад. Местные жители, главным образом, представители коренных народов, недовольны социальной и экономической политикой властей. Стремясь унять протесты, президент выступил с обращением по радио и телевидению, заявив, что цены за галлон бензина и дизельного топлива будут снижены на десять центов. Между тем протестующие требовали более существенного снижения.

Ранее власти Эквадора заявили, что в стране может быть полностью остановлена добыча нефти, если не прекратятся массовые выступления, из-за которых блокируется работа предприятий и доступ к месторождениям. Протесты уже привели здесь к 50% снижению нефтедобычи.