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Колумбия

На корриде в Колумбии рухнула трибуна со зрителями

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 Надежда Дрямина
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Трибуна арены в колумбийском Эль-Эспинале после обрушения. 26 июня 2022 года
Трибуна арены в колумбийском Эль-Эспинале после обрушения. 26 июня 2022 года   -   Авторское право  AP/AP

По меньшей мере четыре человека погибли при обрушении трибуны в центральной Колумбии. Пострадавших свыше 300.

Около 30 из них получили серьёзные ранения.

Трагедия произошла в воскресенье в городе Эль-Эспиналь в департаменте Толима. В самый разгар праздника "корралехи" - традиционного боя быков - рухнула часть арены, на которой находились многочисленные зрители. Среди жертв, как сообщается, две женщины, мужчина и 18-месячный ребёнок. 

Причины ЧП устанавливаются.

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