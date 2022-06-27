На корриде в Колумбии рухнула трибуна со зрителями

По меньшей мере четыре человека погибли при обрушении трибуны в центральной Колумбии. Пострадавших свыше 300.

Около 30 из них получили серьёзные ранения.

Трагедия произошла в воскресенье в городе Эль-Эспиналь в департаменте Толима. В самый разгар праздника "корралехи" - традиционного боя быков - рухнула часть арены, на которой находились многочисленные зрители. Среди жертв, как сообщается, две женщины, мужчина и 18-месячный ребёнок.

Причины ЧП устанавливаются.

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