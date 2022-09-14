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Спасателям приходится разбирать завалы вручную.
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В Иордании рухнул жилой дом, есть жертвы

По меньшей мере 5 человек погибли, 13 получили ранения в результате обрушения жилого дома в Аммане. Среди жертв – две девочки 8 и 11 лет. Официальный представитель правительства королевства заявил AFP, что под завалами остаются 10 человек, проводится операция по их вызволению. 

Власти страны предположили, что причиной трагедии стало аварийное состояние здания. Иорданские СМИ сообщают, что ветхая четырёхэтажная постройка, рухнувшая во вторник, располагалась в одном из самых оживлённых районов столицы. В квартале узкие улицы, что не позволяет спасателям пригнать тяжёлую технику. 

Жители соседних домов были эвакуированы. Премьер-министр Иордании Бишер Аль-Хасауна поручил провести расследование.

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