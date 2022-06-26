В Осло почтили память жертв нападения на гей-клуб

В Осло почтили память жертв вооружённого нападения на ЛГБТ-клуб. Весь день люди несли цветы и радужную символику к бару London Pub, где в ночь на субботу преступник открыл огонь по собравшимся из огнестрельного оружия. Два человека убиты, более 20 ранены, некоторые из них остаются в больнице в тяжёлом состоянии.

Среди тех, кто пришёл почтить память погибших, были члены правительства, лидеры крупнейших партий и представители норвежской королевской семьи.

Очень важно защищать то, кем мы являемся. Норвегия – страна, где разрешено любить, кого хочешь, и быть, с кем хочешь. Именно это должны были праздновать сегодня, но получилось иначе, как мы видим. Так что очень важно отстаивать наши права и ценности. Хокон кронпринц Норвегии

В субботу в Осло должен был состояться ЛГБТ-парад, однако праздничные мероприятия отменили после нападения по рекомендации полиции. Правоохранители рассматривают произошедшее как теракт на почве исламизма. Нападавшего направили на психиатрическую экспертизу, ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и терроризме.