English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Норвегия

В Осло почтили память жертв нападения на гей-клуб

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Цветы и радужная символика на месте теракта в Осло
Цветы и радужная символика на месте теракта в Осло   -   Авторское право  Sergei Grits/AP Photos

В Осло почтили память жертв вооружённого нападения на ЛГБТ-клуб. Весь день люди несли цветы и радужную символику к бару London Pub, где в ночь на субботу преступник открыл огонь по собравшимся из огнестрельного оружия. Два человека убиты, более 20 ранены, некоторые из них остаются в больнице в тяжёлом состоянии.

Среди тех, кто пришёл почтить память погибших, были члены правительства, лидеры крупнейших партий и представители норвежской королевской семьи.

Очень важно защищать то, кем мы являемся. Норвегия – страна, где разрешено любить, кого хочешь, и быть, с кем хочешь. Именно это должны были праздновать сегодня, но получилось иначе, как мы видим. Так что очень важно отстаивать наши права и ценности.
Хокон
кронпринц Норвегии

В субботу в Осло должен был состояться ЛГБТ-парад, однако праздничные мероприятия отменили после нападения по рекомендации полиции. Правоохранители рассматривают произошедшее как теракт на почве исламизма. Нападавшего направили на психиатрическую экспертизу, ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и терроризме.