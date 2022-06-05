Взрывы в Киеве, бои за контроль над Северодонецком

В двух районах Киева — Дарницком и Днепровском — в воскресенье утром прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Подвергся обстрелу пригород столицы Бровары.

На востоке Украины боевые действия не прекращаются. С обеих сторон линии фронта погибли мирные жители. Люди пытаются покинуть опасные районы, в населенных пунктах нет воды и электричества. Российские войска ночью нанесли авиаудары по Краматорску. Идут бои за контроль над Северодонецком в Луганской области. Представители самопровозглашенной ДНР сообщили об обстреле Донецка с подконтрольной Украине территории.

В вечернем обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно уничтожает украинскую культуру и историческое наследие и все необходимое для нормальной жизни

"Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также очень тяжело в Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и населенных пунктах Донбасса. Постоянные авиационные удары, артиллерийские, ракетные обстрелы", — сказал украинский лидер.

Очередной ракетный удар был нанесен в субботу по Одесской области. Морской порт города — ключевая часть коридора для экспорта зерна. Местные власти заявляют, что разминирование подступов к порту и побережью Одессы невозможно осуществить без помощи западных партнеров для обеспечении дальнейшей безопасности.

"Потому что при разминировании акватории нашего побережья мы оголяем свою линию обороны со стороны моря", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По оценкам МВД Украины, половина территория страны загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами из-за российского вторжения, на полное разминирование понадобится от пяти до десяти лет