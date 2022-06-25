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Афганистан

Талибы не будут препятствовать распределению помощи

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Некоторые страны заявили, что не будут передавать помощь при посредничестве талибов
Некоторые страны заявили, что не будут передавать помощь при посредничестве талибов   -   Авторское право  Ebrahim Noroozi/The Associated Press

Правящие в Афганистане талибы обещают не препятствовать международным усилиям по оказанию помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения, которое оказалось самым смертоносным за два десятилетия. С соответствующим заявлением власти страны выступили в субботу. Помощь афганцам уже отправляют многие страны; но некоторые из них заявили, что не будут сотрудничать с "Талибаном", а помощь передадут через международные гуманитарные организации.