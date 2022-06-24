Россию призывают разблокировать украинские порты для вывоза зерна

Представители "Большой семерки" и стран ЕС призвали Россию разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия. В Кремле в ответ заявляют, что экспорт из Украины "не решает вопросов на мировом рынке зерна" и выдвигает встречные обвинения.

"Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия. Они поддержали действия ООН по срочному открытию черноморского маршрута и План действий Еврокомиссии для перевозки зерна автомобильным, железнодорожным и баржевым транспортом на мировые рынки", - говорится в заявлении, распространенном МИД Германии в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в этот же день по видеосвязи на встрече "БРИКС Плюс", заявил, что "искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки" через черноморские порты.

По его словам, это зерно не решает вопросов на мировом рынке зерна. "Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал глава государства.

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на разведку США сообщила, что ВМФ России получил приказ установить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал Днепр, как раз для того, чтобы блокировать экспорт украинского зерна.

"Мы можем подтвердить, что Москва действительно размещает мины, несмотря на свои публичные заявления, что не минирует северо-западную часть Черного моря...", — цитирует издание официальных представителей США.

СМИ сообщают, что украинское зерно с захваченных территорий вывозится в аннексированный Россией Крым, а далее отправляется на территорию РФ и - реже - в другие страны.

Турция, которая ведет переговоры с Россией по разблокированию украинских портов, заявляла, что рассматриваются различные пути, по которым украинское зерно можно поставлять миру. По словам министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, безопасный маршрут можно проложить по зонам, где нет мин, поэтому необходимости разминирования черноморского побережья для начала экспорта нет.

В четверг министр заявил, что Анкара проверяет заявления Киева о том, что украденное из Украины зерно продается в третьи страны через турецкие порты. "Турция никогда бы не допустила, чтобы к нам попало украденное украинское зерно". Однако данные из открытых источников свидетельствуют об обратном: на снимках грузовые суда с пшеницей из Крыма направляются в Сирию, а затем бросают якорь в турецком порту Дериндже.

Украинское зерно составляет 10% мирового экспорта, и его исчезновение из цепочек международной торговли может стать причиной голода в некоторых странах мира, прогнозировали ранее в ООН.