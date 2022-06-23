Михаил Ходорковский: "Европейские лидеры разговаривают с бандитом"

ЕС, США и Великобритания ввели беспрецедентные санкции против российского правительства, энергосектора, контролируемых Кремлем СМИ, а также в отношении 900 с лишним частных лиц (в списке немало бизнесменов, причастных к финансированию войны в Украине).

Один из бывших олигархов, Михаил Ходорковский, некогда самый богатый человек России, владелец компании "Юкос", считает: падение Путина в результате этой агрессии неизбежно. Михаил Ходорковский живет за границей, у него за спиной - 10 лет российской тюрьмы, куда он попал за экономические, по формулировке властей, преступления. Его заключение стало сигналом для других крупных бизнесменов - держитесь подальше от политики! Михаил Ходрковский – гость программы "Глобальный диалог".

Euronews: "Некоторое весьма значительное время вы хорошо знали Владимира Путина. По-вашему, о чем он сейчас думает и как далеко способен зайти в этой войне?"

Михаил Ходорковский: "То, что я вижу на сегодняшний день, это смесь прагматизма, то есть желания укрепить свой электоральный рейтинг, и эмоциональности, некой параноидальной боязни того, что происходит в соседней стране. Боязни тех демократических преобразований, той независимости, которую обрела Украина".

Euronews: "Мы уже видели его операции по вторжению в "нулевых", наблюдали захват Крыма в 2014 году. Вы считаете, что те эпизоды не связаны с нынешней войной, что она спровоцирована возможно, ковидом, другими проблемами? Вы ведь так говорили?"

Михаил Ходорковский: "Путин решал свои электоральные проблемы с помощью войны 4 раза за время своей президенции. Первый раз это был 1999 год, потом это действительно были 2008, 2014 годы и вот теперь - 2022. То, что привнесла ковидная изоляция – это его представление о том, что Украина не будет сопротивляться, что его не встретит организованное сопротивление, а может быть даже отдельные города встретят с цветами".

Euronews: "Вы говорите, что это крах Путина. Но является ли это также провалом Запада? Учитывая, какие шаги мы наблюдаем уже два десятилетия: Крым, вмешательство в Сирии и так далее. Получается, Запад продемонстрировал наивность в оценке того, на что в конце концов может решиться Путин?"

Михаил Ходорковский: "Лидеры крупнейших европейских стран по-прежнему считают, что с Путиным можно о чем-то договориться, не продемонстрировав ему силу, что с ним можно разговаривать, находясь в слабой, с его, Путина, точки зрения, позиции. И это – драматическая ошибка. Потому что они разговаривают не с таким же лидером страны, как они сами, они разговаривают с бандитом. А бандит в ситуации, когда он считает себя сильным и когда его упрашивают пойти навстречу, он на самом деле пытается додавить свою жертву".

Лидеры крупнейших европейских стран по-прежнему считают, что с Путиным можно о чем-то договориться, не продемонстрировав ему силу, что с ним можно разговаривать, находясь в слабой, с его, Путина, точки зрения, позиции. И это – драматическая ошибка. Михаил Ходорковский.

Euronews: "Какое здесь может быть решение? Похоже, что сегодня Эммануэль Макрон и другие политики учатся тому, что с Путиным не надо вести переговоров. Как вы предлагаете им поступить, чтобы положить конец этой ситуации?"

Михаил Ходорковский: "Вы знаете, меня недавно, месяц назад, наверное, удивил господин Боррель. Он такой европейский чиновник, и я от него не ожидал никаких жестких слов. Но он сказал очень правильно: этот вопрос будет решен не за столом переговоров, а на поле боя. Понятно, что после будут переговоры и в конечном итоге война закончится переговорами, но сначала решение будет на поле боя. И нет у этого альтернативы".

Euronews: "И что это подразумевает? Получается, что НАТО так или иначе окажется вовлеченным в дела Украины? Вы считаете, что это единственное решение, а иначе война будет продолжаться, расширяться?"

Михаил Ходорковский: "На сегодняшний день у НАТО есть прекрасная возможность помочь Украине отстоять свой суверенитет, участвуя в этой войне поставками вооружений и обучая украинских солдат, а не воюя на своей собственной территории. Если эта возможность будет упущена, то я предупреждаю: через несколько лет, а может быть, и раньше, НАТО придется участвовать в этой войне напрямую, потому что она будет на территории одной из стран НАТО. Те, кто считают, что можно как-то договориться с агрессором, повторяют ошибки очень многих своих предшественников. За эти ошибки своими жизнями уже заплатили десятки миллионов европейцев буквально 70 лет назад".

На сегодняшний день у НАТО есть прекрасная возможность помочь Украине отстоять свой суверенитет, участвуя в этой войне поставками вооружений и обучая украинских солдат, а не воюя на своей собственной территории. Михаил Ходорковский.

Euronews: "Как вы оцениваете линию НАТО в этой истории? Как проявили себя, на ваш взгляд, члены альянса? Мы наблюдали разногласия в Германии по поводу поставок немецкого оружия в Украину. НАТО стоит значительно активизировать усилия или альянс на правильном пути в плане военной поддержки Украины?"

Михаил Ходорковский: "Я убежден, что санкции имели значение в 2014 году, сейчас никакие санкции остановить агрессию не могут, хотя они могут ослабить режим, чтобы эта агрессия не началась снова спустя какое-то время. Но сейчас вопрос решается на поле боя. И если НАТО хочет, чтобы этот вопрос был решен именно на территории Украины, то, конечно, поддержка Украины должна быть гораздо более системной. Вы понимаете, мне смешно слушать, когда некоторые чиновники рассуждают о том, что если мы добавим Украине еще 5-10-20 орудий, то она будет воевать на территории России. О чем вы говорите? Сегодня артиллерия путинской армии превышает возможности украинской в 20 раз, господство авиации у Путина абсолютное".

Euronews: "Если правлению Путина придет конец, возможно ли для вас возвращение в Россию в качестве политического деятеля, участвующего в восстановлении страны?"

Михаил Ходорковский: "Я по своей природе не политик, мне всегда нравилось заниматься бизнесом. А после тюрьмы, где я провёл 10 лет, мне интересна общественная деятельность. Я считаю, что в России не должно быть вот этой фигуры царя, которой имманентно присущ поиск внешнего врага. Я считаю, что России после Путина очень важно стать федеративным государством, построить нормально функционирующий парламент, который бы представлял именно интересы российских регионов. Если в направлении построения такого инструмента потребуется моя помощь как одного из менеджеров, управленцев, имеющих соответствующий опыт, я, конечно, постараюсь помочь своей стране. Если с этим справится более молодое поколения, я буду очень рад".