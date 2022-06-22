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Болгария

Правительство Болгарии оказалось на грани коллапса

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Проправительственные демонстранты в Софии
Проправительственные демонстранты в Софии   -   Авторское право  AP Photo/Valentina Petrova

Острый правительственный кризис в Болгарии: депутаты Народного собрания решают вопрос о вотуме недоверия правящей центристкой коалиции во главе с премьером Кирилом Петковым. С инициативой выступила оппозиционная партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.  Для отставки правительства необходимо собрать минимум 121из 240 голосов депутатов. 

Во вторник в Софии около тысячи сторонников премьера провели акцию протеста, состоялась также антиправительственная демонстрация. Оппозиция обвиняет кабинет министов в провальной бюджетной политике и неспособности справиться с инфляцией. В начале июля из правящй коалиции вышла партия "Есть такой народ". 

Кирил Петков занял кресло премьера полгода назад на волне борьбы с коррупцией. На своем посту он начал поддерживать политику НАТО и уволил министра обороны, который в своих завлениях повторял утвреждения Кремля в связи с войной в Украине. 

В прошлом году гражадане Болгарии были вынуждены трижды голосовать на паралментскитх выборах. 

Наблюдатели отмечают, что сложвшаяся ситуация играет на руку пророссийским политическим силам в Болгарии, а к кризису привели внутрениние разногласия по вопросу использования фондов ЕС. Болгария в ближайшее время должна получить четыре миллиарда евро финансовой помощи, но для этого в стране должен быть одобрен пакет из 20 законопроектов.