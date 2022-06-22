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Афганистан

Землетрясение в Афганистане: более 900 жертв и 600 пострадавших

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Землетрясение в Афганистане
Землетрясение в Афганистане   -   Авторское право  AFP PHOTO /Bakhtar News Agency

По меньшей мере 920 человек погибли в Афганистане в результате разрушительного землетрясения магнитудой 5,9. Сообщается о 600 раненых. Стихийное бедствие произошло в ночь со вторника на среду в провинциях Хост и Пактика, находящихся на юго-востоке страны. Подземные толчки ощущались и в соседнем Пакистане, а также в Индии. По словам местных жителей, землетрясение вызвало сход оползней.

Многие дома в здешних селениях получили повреждения, под завалами до сих пор остаются люди, и число пострадавших может увеличиться. К месту бедствия прибыли спасатели, приступившие к поисковым работам. Раненых эвакуируют в больницы вертолётом.

Власти страны обратились за срочной помощью к международным гуманитарным организациям.