English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Турция

В поисках лучшей жизни: Турция переживает инфляцию и отток специалистов

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Акция протеста турецких медработников
Акция протеста турецких медработников   -   Авторское право  /AFP

Война в Украине и пандемия коронавируса нанесли ущерб экономике многих стран. Турция - в их числе. Но аналитики утверждают, что ещё одна причина - в неортодоксальной экономической политике, которую проводят турецкий президент. В последние годы здесь наблюдается отток специалистов, особенно - врачей.

Утку Озбай, стоматолог:
"Вся моя зарплата уходит на оплату счетов. Я мать-одиночка, у меня 9-летний сын. Я больше не могу тянуть на себе даже школьные расходы. Это становится действительно очень тяжело".

Наша собеседница - стоматолог с 20-летним стажем - планирует покинуть страну. Она сетует на то, что прожить на заработанные в клинике деньги ей становится всё сложнее из-за растущей инфляции. Многие из её пациентов уже не могут позволить себе оплачивать лечение и отказываются от него.

В медицинских кругах недовольство низким уровнем оплаты труда растёт. По данным Турецкой мед ассоциации, в прошлом году страну покинули более 1400 врачей. По состоянию на май этого года - 938.

Кристина Йовановски, корреспондент Euronews:
"Цены на продукты питания, транспорт, жильё в Турции стремительно растут. Правительство говорит, что уровень инфляции в годовом исчислении превысил 70% - это самый высокий показатель за п оследние два десятилетия. Опросы показывают, что многие не верят этим данным. Группа независимых экономистов установила, что инфляция достигла 160%".

Один из членов этой экспертной группы находится в данный момент под следствием.

Вейсель Улусой, экономист:
"Инфляция очень серьёзно сказывается на политической сфере. Уровень поддержки, рейтинг правящей партии существенным образом снижается".

Многие специалисты уезжают в Европу, главным образом, в Германию - где проживает многочисленная турецкая диаспора. Туда хочет отправиться и наша собеседница, которая даже готова сменить профессию, если понадобится.

Утку Озбай, стоматолог:
"Там у меня будет жизнь, которую я заслуживаю. И мой сын сможет получить хорошее образование".