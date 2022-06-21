В поисках лучшей жизни: Турция переживает инфляцию и отток специалистов

Война в Украине и пандемия коронавируса нанесли ущерб экономике многих стран. Турция - в их числе. Но аналитики утверждают, что ещё одна причина - в неортодоксальной экономической политике, которую проводят турецкий президент. В последние годы здесь наблюдается отток специалистов, особенно - врачей.

Утку Озбай, стоматолог:

"Вся моя зарплата уходит на оплату счетов. Я мать-одиночка, у меня 9-летний сын. Я больше не могу тянуть на себе даже школьные расходы. Это становится действительно очень тяжело".

Наша собеседница - стоматолог с 20-летним стажем - планирует покинуть страну. Она сетует на то, что прожить на заработанные в клинике деньги ей становится всё сложнее из-за растущей инфляции. Многие из её пациентов уже не могут позволить себе оплачивать лечение и отказываются от него.

В медицинских кругах недовольство низким уровнем оплаты труда растёт. По данным Турецкой мед ассоциации, в прошлом году страну покинули более 1400 врачей. По состоянию на май этого года - 938.

Кристина Йовановски, корреспондент Euronews:

"Цены на продукты питания, транспорт, жильё в Турции стремительно растут. Правительство говорит, что уровень инфляции в годовом исчислении превысил 70% - это самый высокий показатель за п оследние два десятилетия. Опросы показывают, что многие не верят этим данным. Группа независимых экономистов установила, что инфляция достигла 160%".

Один из членов этой экспертной группы находится в данный момент под следствием.

Вейсель Улусой, экономист:

"Инфляция очень серьёзно сказывается на политической сфере. Уровень поддержки, рейтинг правящей партии существенным образом снижается".

Многие специалисты уезжают в Европу, главным образом, в Германию - где проживает многочисленная турецкая диаспора. Туда хочет отправиться и наша собеседница, которая даже готова сменить профессию, если понадобится.

Утку Озбай, стоматолог:

"Там у меня будет жизнь, которую я заслуживаю. И мой сын сможет получить хорошее образование".