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Франция

День беженцев в Лионе

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 Кнарик Хачатрян  & Лоранс Александрович
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День беженцев в Лионе: участники Марша зонтиков
День беженцев в Лионе: участники Марша зонтиков   -   Авторское право  Cleared

Число беженцев и перемещённых лиц во всем мире превысило 100 миллионов человек. Такие данные приводит ООН. Во Франции о них заботится ассоциация Forum Réfugiés. 

Атифа афганка, ей 19 лет. За 10 месяцев юная театральная актриса выучила французский язык и рассказывает свою историю и истории своих 10 друзей:

"Я актриса, - говорит Атифа. - Я и мои друзья по труппе, мы вместе уехали из Афганистана. 23 августа мы приехали во Францию благодаря поддержке TNP- Национального народного театра - Виллёрбана и TNG - Театра нового поколения".

В этом году НПО празднуют своё сорокалетие и ко Всемирному дню беженцев организовали традиционный "Марш зонтиков" в нескольких городах Франции, в том числе и здесь, в Лионе. Зонт – это символ защиты. Несколько сотен человек связали город Лион с соседним Виллёрбаном.

На финише марша присутствуют несколько неправительственных организаций, каждая из которых занимается определённой проблемой. Так, Красный Крест помогает беженцам найти родственников, с которыми они были разлучены - например, во время путешествия. Добровольцы связываются с местными организациями Красного Креста или Красного Полумесяца в 192 странах для проведения расследования, и половина исследований оказывается успешными.

"Если это страна, где много запросов, это займет больше времени - как в ДРК или в Афганистане, на данный момент запросов много. Это поиск, который может длиться 2 года", - говорит Даниэль Ламбер из Красного Креста. 

Ассоциация SOS Méditerranée напоминает, что она спасла в море более 35 600 человек с помощью своего судна "Аквариус", а затем и судна "Океан Викинг".

Мерил Патуа, волонтёр, SOS Méditerranée:

"Для работы в море нужны моряки-спасатели, медицинская и техническая бригады, чтобы упралвять судном, и всё это стоит 14 тысяч евро в день. Поэтому нам нужны пожертвования, чтобы управлять судами и этим летом".

Послание всех этих ассоциаций заключается в том, что, учитывая надвигающиеся кризисы, продовольственный и климатический, мы должны готовиться к ещё большей миграции.

Лоуранс Александрович, Euronews:

"С начала войны во Францию ​​прибыли от 85 000 до 100 000 украинских беженцев. В прошлом году отправились в изгнание 123 000 мирных афганцев, из них 2 600 прибыли во Францию".