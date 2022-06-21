Франция: суд запретил буркини в общественных бассейнах

Недолгой была радость мусульманок, которым власти Гренобля разрешили носить буркини (закрытые костюмы для плавания) в общественных бассейнах: через месяц и четыре дня после этого Высший административный суд Франции ношение буркини в таких бассейнах запретил. Суд ссылается на религиозные мотивы, нарушающие принцип светского государства.

Буркини носит небольшое число женщин, в основном мусульманок, но это вызывает бурные политические дебаты во Франции .