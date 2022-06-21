English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Франция: суд запретил буркини в общественных бассейнах

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Общественный бассейн во Франции
Общественный бассейн во Франции   -   Авторское право  Massimo Piccoli/AP

Недолгой была радость мусульманок, которым власти Гренобля разрешили носить буркини (закрытые костюмы для плавания) в общественных бассейнах: через месяц и четыре дня после этого Высший административный суд Франции ношение буркини в таких бассейнах запретил. Суд ссылается на религиозные мотивы, нарушающие принцип светского государства. 

Буркини носит небольшое число женщин, в основном мусульманок, но это вызывает бурные политические дебаты во Франции .