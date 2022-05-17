Бассейн в Гренобле: буркини и топлес

Во французском Гренобле горсовет поддержал изменение правил посещения городских бассейнов. Теперь посетительницам будет разрешено плавать как топлес, так и в буркини – купальных костюмах, закрывающих почти всё тело, предусмотренных для мусульманок. Поти половина членов совета выступила против нововведений.

– Мы с коллегами решили покинуть заседание совета, поскольку, как верно отметили представители большинства, мэр города не имел права принимать такое решение, – заявил Ален Кариньон, член городского совета Гренобля. – Его здесь поддерживает меньшинство. Большинство жителей Гренобля выступают против.

Вопрос о том, как следует одеваться в бассейне, весьма остро стоит во Франции, где сторонники светского общества опасаются растущего влияния мусульман на установленные в стране порядки.

Ожесточённая полемика по этому вопросу разгорелась восемь лет назад, когда власти ряда городов на юге страны попытались ввести запрет на ношение буркини на средиземноморских пляжах. В дальнейшем эти запреты сняли, признав дискриминационными.