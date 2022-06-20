Бельгия вернула конголезцам останки Патриса Лумумбы

Десятилетия спустя после убийства останки Патриса Лумубы будут наконец захоронены в его мемориале, который строится в Киншасе - бельгийские власти вернули Демократической республикеКонго зуб национального героя африканской страны, борца за её независимость.

Гроб, покрытый конголезским флагом, был доставлен к посольству ДРК в Брюсселе. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо вновь принесли извинения, уже прозвучавшие в 2002 году, когда Брюссель признал свою моральную ответственность за гибель Лумубы и её последствия. В 2020 году и король Филипп выразил "глубочайшее сожаление" по поводу "ран колониального периода".

"Это ненормально, что останки одного из отцов-основателей конголезской нации хранятся в течение шести десятилетий при невыясненных обстоятельствах, так и не выясненных по-настоящему, и нам тут нечем гордиться", - сказал Александр Де Кроо.

Он напомнил, что в 2000–2001 годах парламентская комиссия по расследованию "пришла к выводу, что бельгийское правительство явно пренебрегало физической неприкосновенностью Патриса Лумумбы и что после его убийства это же правительство преднамеренно распространяло ложь об обстоятельствах его смерти".

"Таким образом, несколько министров бельгийского правительства того времени несут моральную ответственность за обстоятельства, приведшие к этому убийству. Это горькая и неприятная правда. Но об этом одиозном поступке нужно сказать", - продолжил фламандский либеральный лидер.

На церемонии передачи останков присутствовали премьер-министр ДРК и дети Патриса Лумумбы. Джулиане было всего 5 лет, когда её отца не стало. Еле сдерживая слёзы она говорит:

"Отец... Отец, а теперь наконец возвращайся домой".

Первый премьер-министр бывшего Бельгийского Конго, ставшего независимым 30 июня 1960 года, Патрис Лумумба, симпатии которого к СССР вызвали всеобщую тревогу, был свергнут в сентябре в результате государственного переворота и 17 января 1961 вместе с двумя братьями по оружию, Морисом Мполо и Жозефом Окито был казнён сепаратистами из южного района Катанга при поддержке бельгийцев. Его тело, растворённое в кислоте, так и не нашли. Жерар Сёте, один из бельгийских полицейских, причастных к исчезновению тела, сохранил два зуба в качестве жуткого сувенира. Он во всём признался четыре десятилетия спустя, за год до своей смерти, открыв дверь новому расследованию. Зуб Лумумбы был изъят судом в 2016 году у дочери полицейского Сёте.

Церемония захоронения пройдёт 30 июня, в день независимости ДРК. Всю неделю до этого гроб с останками Патриса Лумумбы будет останавливаться в знаковых местах личного и политического путешествия конголезского борца за независимость.

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Размышления о колониальном прошлом получили новый импульс в Бельгии в 2020 году с расширением движения Black Lives Matter. После гневных демонстраций выходцев из Африки и сноса статуй Леопольда II несколькими муниципалитетами, бельгийский парламент учредил новую комиссию, чтобы "пролить свет" на это прошлое. В том же году король Филипп выразил "глубочайшее сожаление" по поводу "ран колониального периода". Он повторил это заявление в начале июня во время своей первой поездки в ДРК.

В 2000 году по решению бельгийского парламента была создана официальная комиссия "для расследования обстоятельств убийства Патриса Лумумбы и возможного участия в этом бельгийских политиков". По результатам расследования был сделан вывод, что Бельгия несёт "моральную ответственность" за физическое устранение Лумумбы, поскольку бельгийские военные проводили подготовку конголезских сепаратистов. Премьер-министр Ги Верхофстадт принес официальные извинения Конго.

"Понедельник, 20 июня 2022 года, войдет в анналы нашей общей истории. возвращение Патриса Эмери Лумумбы позволяет ДРК восстановить одно из важнейших звеньев своей национальной памяти, раздробленное трагедией его исчезновения", - заявил премьер-министр Конго Жан- Мишель Сама Луконде во время церемонии в Брюсселе.

Содержащийся в коробке зуб Патриса Лумумбы поместили в гроб, который был передан конголезским властям в присутствии Франсуа, Джулианы и Ролана Лумумбы, детей убитого лидера.

"Отец, мы оплакивали твое исчезновение, не произнеся надгробной речи (...) наш долг как потомков состоял в том, чтобы тебя достойно похоронить", - сказала Джулиана со слезами на глазах.

Подчеркнув, что в расследовании убийства есть ещё много тёмных страниц, она рассказала, что в 2020 году в письме бельгийскому королю Филиппу потребовала вернуть зуб, имеющий ценность "реликвии" в глазах конголезцев.