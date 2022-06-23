Гроб убитого конголезского героя за независимость Патриса Лумумбы вернулся домой в среду через 61 год после его убийства. В течении девятми дней дань памяти Лумумбе смогут отдать конголезцы в разных уголках страны.

Из Брюсселя в Киншасу доставили самолётом останки Лумумбы — зуб, который бывшая колониальная держава Бельгия передала его семье в понедельник. Затем гроб и сопровождающая делегация вылетели в центральную провинцию Санкуру, где в 1925 году в деревне Оналуа родился первый лидер Демократической Репсублики Конго после обретения её независимости.

"Господин первый премьер-министр, полиция и вооруженные силы ДРК выстроены, чтобы свидетельствовать вам почтение по возвращении в родную деревню", - торжественно сказал полицейский, вставший по стоке смирно перед гробом, когда он прибыл в город Чумбу. оттуда до Оналуа 25 километров. В Оналуа мероприятия памяти первого конголезского премьера будут проводиться в течение 2 дней.

На армейской машине, накрытой конголезским флагом, гроб прибыл на деревенскую площадь под звуки барабанов там-там. В центре площади были установлены трибуна в цветах национального флага - жёлтого, синего и красного - палатки и транспаранты с изображением Лумумбы.

Затем гроб будет провезён по местам, имевшим важное значение в жизни Лумубы; похороны состоятся в специальном мавзолее в столице Киншасе 30 июня, после трёх дней национального траура.

"Его дух, заключённый в тюрьму в Бельгии, возвращается сюда", — сказал Оналуа Морис Тасомбо Оматуку, традиционный вождь и племянник Лумумбы. Он говорит, что чувствует себя эмолционально разбитым, наконец-то смог по-настоящему оплакав свою дядю, хотя знал, что он был убит в 1961 году.

Оналуа с 2013 года является частью коммуны под названием Лумумбавиль в честь антиколониального лидера.

Лумумба заслужил свое место в истории как икона икона антиколониализма, когда 30 июня 1960 года ДРК провозгласила независимость от Бельгии, и он произнёс пламенную речь против расизма. Конголезский премьер был свергнут в сентябре того же года, после чего сепаратисты из южного региона Катанга и бельгийские наемники казнили его вместе с двумя ближайшими сторонниками, Морисом Мполо и Жозефом Окито, 17 января 1961 года.

Тело Патриса Лумумбы растворили в кислоте, чтобы скрыть следы преступления. Прошли десятилетия, прежде чем его останки были обнаружены в Бельгии. Один из полицейских, принимавших участие в убийстве Лумумбы, хвастался своими действиями в СМИ. После расправы он взял себе на память два зуба жертвы. В 2016 году по решению бельгийского суда страшный сувенир изъяли у дочери полицейского.

На торжественной церемонии в Брюсселе в понедельник гроб с зубом был передан Бельгией конголезским властям в присутствии семьи Лумумбы.

"Отец, мы оплакивали твою кончину, не совершив заупокойной молитвы… Наш долг как потомков состоял в том, чтобы достойно тебя похоронить", — сказала дочь Лумубы Джулиана.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо вновь принём извинения, признав "моральную ответственность" своей страны за смерть Лумумбы. За две недели до этого король Бельгии Филипп во время своей первой поездки в ДРК вновь выразил "глубочайшие сожаления по поводу ран", нанесённых бельгийским колониальным правлением.

Историки говорят, что миллионы людей были убиты, искалечены или умерли от болезней, вынужденные собирать каучук при бельгийском правлении. Из страны также вывозились полезные ископаемые, древесина и слоновая кость.