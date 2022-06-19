Второй тур президентских выборов в Колумбии

В Колумбии проходит второй тур президентских выборов. 39 млн колумбийских избирателей выбирают между Густаво Петро, который в случае победы станет первым левым президентом Колумбии, и Родолфо Эрнандесом, которого за его риторику называют колумбийском Дональдом Трампом. Оба кандидата находятся в оппозиции к нынешнему президенту Ивану Дуке Маркесу.

По данным регистрационного бюро, специального органа, ведущего учет избирателей, в стране открылись 112 тыс. избирательных участков. Для обеспечения безопасности избирателей по всей стране развернуты дополнительные силы полиции. Выборы проходят на фоне роста насильственных преступлений, особенно в сельских районах Колумбии.

Регистрационное бюро также объявило о том, что до 6 утра понедельника 20 июня будут закрыты все пограничные переходы и переправы через пограничные реки. В день выборов в страну из-за границы смогут попасть только граждане Колумбии. Для усиленного контроля над границей на ней будут развернуты дополнительные пограничные силы.