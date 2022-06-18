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Великобритания

"Чемоданный хаос" в Хитроу

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 Euronews
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Прямо в терминалах Хитроу сложены многие тысячи чемоданов и сумок
Прямо в терминалах Хитроу сложены многие тысячи чемоданов и сумок   -   Авторское право  Кадр из видео AP

Хаос в лондонском аэропорту Хитроу: из-за неисправности в системе регистрации багажа, сотрудники складировали тысячи чемоданов прямо в терминалах. Позже в руководстве сообщили, что исправили проблему, но многим пассажирам заявили, что они смогут получить свои вещи в лучшем случае через пару дней. Ранее Хитроу, как и другие британские аэропорты, уже подвергали критике за нестабильную работу. После массовых увольнений в период пандемии, они до сих пор испытают катастрофическую нехватку рабочих рук.