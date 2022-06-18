"Чемоданный хаос" в Хитроу

Хаос в лондонском аэропорту Хитроу: из-за неисправности в системе регистрации багажа, сотрудники складировали тысячи чемоданов прямо в терминалах. Позже в руководстве сообщили, что исправили проблему, но многим пассажирам заявили, что они смогут получить свои вещи в лучшем случае через пару дней. Ранее Хитроу, как и другие британские аэропорты, уже подвергали критике за нестабильную работу. После массовых увольнений в период пандемии, они до сих пор испытают катастрофическую нехватку рабочих рук.