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Бразилия

Коренные народы Амазонии требуют правосудия

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 Euronews
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Участник демонстрации.
Участник демонстрации.   -   Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В крупнейшем горорде Бразилии Сан-Паулу прошла массовая демонстрация, участники которой потребовали от властей провести тщательное расследование обстоятельств гибели в Амазонии британского журналиста Дома Филиппса и бразильского этнографа Бруно Перейры. Протестующиеся также говорили об опасности со стороны криминалитета для коренных жителей Амазонии.

По мнению лидера движения коренных народов Паулу Марубу, тот факт, что федеральная полиция не считает, что у убийства есть заказчик, говорит о том, что виновные уйдут от ответственности.

В пятницу останки, найденные в реке, были идентифицированы как останки Дома Филлипса и Бруно Перейры. Бразильская полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве, братьев-рыбаков.

Убитые собирали в отдаленном районе Амазонии материалы для книги о коренных народах. Ранее в их адрес поступали угрозы.