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мир

В Амазонии найдены вещи пропавших журналистов

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Мешок с найденными вещами.
Мешок с найденными вещами.   -   Авторское право  Edmar Barros/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Бразильская полиция обнаружила в Амазонии личные вещи пропавших без вести британского журналиста Дома Филлипса и бразильского этнографа Бруно Перейры. Ноутбук, пара сапог и свидетельство о медицинском страховании Бруно Перейры были найдены в реке.

Филлипс и Перейра пропали 5 июня в отдаленном районе бразильского штата Амазонас. Последний раз их видели, когда они садились в лодку, чтобы отправиться в свой пункт назначения по реке. Ранее полиция обнаружила эту лодку со следами крови.

Этот район, к несчастью, славится высоким уровнем преступности и постоянным конфликтом между государственными служащими, рыбаками, дровосеками и браконьерами.

Местные жители из числа коренных народов говорят, что Филлипс и Перейра получали угрозы во время работы в регионе. Они работали над новой книгой, посвященной коренным народам Амазонии. Дом Филлипс проживал в Бразилии более 10 лет.