English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Босния и Герцеговина

Вандалы разрушили кладбище партизан в Мостаре

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Уничтожены более 700 каменных надгробий
Уничтожены более 700 каменных надгробий   -   Авторское право  Кадр из видео BABHRT via EBU

Вандалы разрушили мемориальное кладбище партизан в городе Мостар в Боснии и Герцеговине. Все надгробия из камня — свыше семисот —  уничтожены. 

Национальный памятник —  один из самых больших антифашистких монументов на Балканах, созданный по проекту знаменитого сербского архитектора Богдана Богдановича, был открыт в 1965 году.

Активисты провели мирную манифестацию с осуждением этого акта вандализма. Президент хорватской   Ассоциации ветеранов войны и антифашистов VeDRA Ранко Бритвич говорит: 

"Систематическое разрушение кладбища — это неслыханное дело. Я сам работаю в МВД и никто не может мне сказать, что происходящее невозможно было заметить сразу. Люди ломали тут все на протяжении нескольких часов, это не просто инцидент, разрушениями занималась организованная группа людей".

В боснийском правительства назвали произошедшее приступом неофашисткого безумия. Полиция проводит расследование. 

"Это деяние не останется безнаказанным. Мы ожидаем, что все ведомства наконец-то разберутся с этой группой людей, с организацией, которая это сделала. Очевидно, что все было организовано. Невозможно разрушить 700 сооружений так, чтобы никто ничего не слышал и не знал, и без какой-либо подготовки и организации", — заявил премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадил Новалич. 

Ультраправые экстремисты на протяжении многих лет оскверняют этот мемориал, посвященный погибшим югославским партизанам. Местная антифашисткая ассоциация неоднократно пыталась привлечь внимание властей к этой проблеме.Теперь власти города обещают оплатить восстановление мемориала.