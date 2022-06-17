Вандалы разрушили кладбище партизан в Мостаре

Вандалы разрушили мемориальное кладбище партизан в городе Мостар в Боснии и Герцеговине. Все надгробия из камня — свыше семисот — уничтожены.

Национальный памятник — один из самых больших антифашистких монументов на Балканах, созданный по проекту знаменитого сербского архитектора Богдана Богдановича, был открыт в 1965 году.

Активисты провели мирную манифестацию с осуждением этого акта вандализма. Президент хорватской Ассоциации ветеранов войны и антифашистов VeDRA Ранко Бритвич говорит:

"Систематическое разрушение кладбища — это неслыханное дело. Я сам работаю в МВД и никто не может мне сказать, что происходящее невозможно было заметить сразу. Люди ломали тут все на протяжении нескольких часов, это не просто инцидент, разрушениями занималась организованная группа людей".

В боснийском правительства назвали произошедшее приступом неофашисткого безумия. Полиция проводит расследование.

"Это деяние не останется безнаказанным. Мы ожидаем, что все ведомства наконец-то разберутся с этой группой людей, с организацией, которая это сделала. Очевидно, что все было организовано. Невозможно разрушить 700 сооружений так, чтобы никто ничего не слышал и не знал, и без какой-либо подготовки и организации", — заявил премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадил Новалич.

Ультраправые экстремисты на протяжении многих лет оскверняют этот мемориал, посвященный погибшим югославским партизанам. Местная антифашисткая ассоциация неоднократно пыталась привлечь внимание властей к этой проблеме.Теперь власти города обещают оплатить восстановление мемориала.