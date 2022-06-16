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мир

ООН: число беженцев в мире неуклонно растёт

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Временный лагерь для беженцев из Украины в помещении стадиона в польском селе Медыка. 15 марта 2022 г.
Временный лагерь для беженцев из Украины в помещении стадиона в польском селе Медыка. 15 марта 2022 г.   -   Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Миграционный кризис, вызванный войной в Украине, вновь привлёк внимание к бедственному положению перемещённых лиц. Тем более что 20 июня отмечается Всемирный день беженцев.

Миллионы украинцев из-за боевых действий покинули свои дома, пополнив статистику ООН. Согласно ежегодному отчёту организации, число вынужденных переселенцев в мире составляет уже около 90 миллионов. Причём, в последнее десятилетие - после относительно продолжительного периода стабильности - эта цифра выросла более чем вдвое.

В 2021 году число просителей убежища превысило четыре с половиной миллиона человек. Страна-рекордсмен по количеству соответсвующих запросов в Евросоюзе - **Германия.**Больше всех вынужденных переселенцев - три миллиона 800 тысяч человек - проживает в Турции. Всего в мире четыре страны несут на себе основное миграционое бремя - на них приходится почти треть всех беженцев.

Война, насилие, преследования - основные причины бегства людей из родных краёв. 

До вторжения России в Украину (данные оттуда в эту главу отчёта не вошли) главной горячей точкой на карте мира была Сирия. Почти половина всех беженцев прибыла оттуда и ещё нескольких государств. В списке также значатся Афганистан, Южный Судан и Мьянма.

В докладе особое внимание уделяется ситуации в Венесуэле, с которой УВКБ ООН связывает цитата _"второй по масштабам мировой кризис с внешним перемещением людей"._На сегодня, в разных странах по всему миру проживает около шести миллионов венесуэльских беженцев и мигрантов.