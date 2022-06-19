ООН: число беженцев в мире неуклонно растёт

Миграционный кризис, вызванный войной в Украине, вновь привлёк внимание к бедственному положению перемещённых лиц. Тем более что 20 июня отмечается Всемирный день беженцев.

Миллионы украинцев из-за боевых действий покинули свои дома, пополнив статистику ООН. Согласно ежегодному отчёту организации, число вынужденных переселенцев в мире составляет уже около 90 миллионов. Причём, в последнее десятилетие - после относительно продолжительного периода стабильности - эта цифра выросла более чем вдвое.

В 2021 году число просителей убежища превысило четыре с половиной миллиона человек. Страна-рекордсмен по количеству соответствующих запросов в Евросоюзе - Германия. Больше всех вынужденных переселенцев - три миллиона 800 тысяч человек - проживает в Турции. Всего в мире четыре страны несут на себе основное миграционное бремя: на них приходится почти треть всех беженцев.

Война, насилие, преследования - основные причины бегства людей из родных краёв.

До вторжения России в Украину (данные оттуда в эту главу отчёта не вошли) главной горячей точкой на карте мира была Сирия. Почти половина всех беженцев прибыла оттуда и ещё нескольких государств. В списке также значатся Афганистан, Южный Судан и Мьянма.

В докладе особое внимание уделяется ситуации в Венесуэле, с которой УВКБ ООН связывает "второй по масштабам мировой кризис с внешним перемещением людей". На сегодня, в разных странах по всему миру проживает около шести миллионов венесуэльских беженцев и мигрантов.

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