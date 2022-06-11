Шольц призвал начать переговоры о вступлении Северной Македонии в Европейский Союз

Канлер Германии Олаф Шольц призвал незамедлительно начать переговоры о вступлении Северной Македонии в Европейский Союз, поскольку страна, как указал Шольц, выполнила для этого все требования.

Заявление Шольца прозвучало в Скопье, где он провел переговоры с главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "Страны Западных Балкан имеют стратегическое значение для Германии, и я выступаю за их принятие в ЕС. В течение 20 лет этим государствам обещали европейскую перспективу, и настало время, чтобы за этими обещаниями последовали действия. Поэтому я хотел бы с самого начала четко обозначить следующее: Германия серьезно настроена на интеграцию в ЕС стран региона, и, конечно, это в первую очередь относится к Северной Македонии".

Димитар Ковачевский выразил надежду на то, что июньский саммит ЕС подтвердит начло переговоров.

В статусе страны-кандидата на вступление в Евросоюз Северная Македония находится вот уже 17 лет. Два года назад Брюссель фактически дал добро на переговоры, но они были заблокированы Болгарией из-за споров о правах болгарского меньшинства в Северной Македонии.