English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Боливия

10 лет тюрьмы для экс-президента Боливии

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Жанин Аньес в 2019 г.
Жанин Аньес в 2019 г.   -   Авторское право  أ ب

Суд приговорил Жанин Аньес, ранее исполнявшую обязанности президента Боливии, к 10 годам тюремного заключения по обвинению в захвате власти в 2019 г. в результате массовых беспорядков, которые привели к изгнанию президента Эво Моралеса. Суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и в нарушении конституции. Перед тем, как принять президентские полномочия, Жанин Аньес была председателем Сената Боливии.