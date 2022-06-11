10 лет тюрьмы для экс-президента Боливии

Суд приговорил Жанин Аньес, ранее исполнявшую обязанности президента Боливии, к 10 годам тюремного заключения по обвинению в захвате власти в 2019 г. в результате массовых беспорядков, которые привели к изгнанию президента Эво Моралеса. Суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и в нарушении конституции. Перед тем, как принять президентские полномочия, Жанин Аньес была председателем Сената Боливии.