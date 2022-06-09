English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
США

Саммит Америк открывается, караван мигрантов идёт

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Вступительная речь Джо Байдена на Саммите Америк
Вступительная речь Джо Байдена на Саммите Америк   -   Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Лос-Анджелесе открылся недельный Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария. Но в этот раз список участников несколько сократился.

В Калифорнию не приглашены делегации Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, что повлекло за собой бойкот Мексики. Отсутствуют также лидеры так называемого "Северного треугольника" - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

В своем вступительном слове президент США Джо Байден подчеркнул приверженность демократическим ценностям.

Встретившись сегодня, в тот момент, когда демократия под угрозой во всем мире. Давайте вновь объединимся и подтвердим нашу убежденность в том, что демократия не только определяющая черта американской истории, но и важнейший компонент будущего Америк
Джо Байден
президент США

Одной из центральных тем саммита станет миграция. В то время как тысячи желающих попасть в США размещены во временном лагере на юге Мексики в ожидании разрешения пересечь страну.

Все они планируют присоединиться к одному из крупнейших за последние годы каравану мигрантов.

Недавняя отмена администрацией Байдена раздела 42 миграционной политики, ускоряющего высылку нелегалов, в скором времени может привести к хаосу на южной границе США.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.