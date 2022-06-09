Саммит Америк открывается, караван мигрантов идёт

В Лос-Анджелесе открылся недельный Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария. Но в этот раз список участников несколько сократился.

В Калифорнию не приглашены делегации Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, что повлекло за собой бойкот Мексики. Отсутствуют также лидеры так называемого "Северного треугольника" - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

В своем вступительном слове президент США Джо Байден подчеркнул приверженность демократическим ценностям.

Встретившись сегодня, в тот момент, когда демократия под угрозой во всем мире. Давайте вновь объединимся и подтвердим нашу убежденность в том, что демократия не только определяющая черта американской истории, но и важнейший компонент будущего Америк Джо Байден президент США

Одной из центральных тем саммита станет миграция. В то время как тысячи желающих попасть в США размещены во временном лагере на юге Мексики в ожидании разрешения пересечь страну.

Все они планируют присоединиться к одному из крупнейших за последние годы каравану мигрантов.

Недавняя отмена администрацией Байдена раздела 42 миграционной политики, ускоряющего высылку нелегалов, в скором времени может привести к хаосу на южной границе США.

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