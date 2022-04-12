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Мексика

Мигранты второго сорта

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 Алексей Доваль
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Дети мигрантов в Тихуане
Дети мигрантов в Тихуане   -   Авторское право  PATRICK T. FALLON/AFP

Тысячи латиноамериканских беженцев ежегодно прибывают в мексиканский город Тихуана, мечтая однажды перебраться в США. Порой ожидание длится месяцами. Мигранты из Гондураса, Мексики и других стран региона возмущены тем, что американцы не открывают для них двери, особенно в последнее время - на фоне активного пересечения границы украинцами, у которых этот процесс занимает всего несколько дней.

"Почему нам, соседям США, не дают такой же возможности? - задается вопросом эта гондураска. - Они должны нас впустить, ведь мы тоже бежим. Да, от другого, но это тоже война, война с бандами".

После российского вторжения США предоставляют украинцам специальное гуманитарное разрешение на въезд в страну. В прошлом месяце Вашингтон заявил, что примет до 100 тысяч беженцев.

С тех пор тысячи украинцев прилетели в Тихуану, чтобы пересечь сухопутную границу с Соединенными Штатами - так проще, чем получить визу, необходимую для прямого перелета.

Анастасия, мигрантка с Украины, 15 лет: "Я хочу спокойной жизни, я хочу учиться. Я заканчиваю 8-й класс, пойду в 9-й, мне нужно поступать в колледж. Я верю, что поступлю в колледж, и все будет хорошо".

В сравнении с украинцами латиноамериканские мигранты чувствуют себя беженцами второго сорта и осуждают такой подход властей США. После жестокости и насилия, с которыми они столкнулись на родине, жизнь здесь в палаточных условиях стала для них новым тяжелым испытанием судьбы. Но они все же надеются на лучшее.