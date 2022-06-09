Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: "На карту поставлена судьба Донбасса"Комментарии
В Северодонецке разворачивается "одно из самых сложных сражений" с начала войны, на карту "поставлена судьба Донбасса". Об этом заявил в среду вечером в традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Несколькими часами ранее губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российская армия "контролируют значительную часть Северодонецка" - стратегического города для контроля всего Донбасса. "Промышленная зона по-прежнему наша, там нет русских. Бои идут только на улицах внутри города", - уточнил он.
Соседний Лисичанск полностью контролируется украинской армией, но подвергается "мощным и хаотичным" обстрелам, сказал Гайдай, обвинив российские силы в "преднамеренном" нанесении ударов по больницам и центрам распределения гуманитарной помощи. "Они стреляют из больших пушек, разрушения огромны", - добавил он. В среду губернатор Луганской области выразил мнение, что украинские войска должны "возможно, отступить" из Северодонецка.
Столкнувшись с усилением наступления России в Донбассе, в Киеве заявляют о том, что необходимо более мощное оружие. Вашингтон и Лондон объявили о поставке систем залпового огня дальностью до 80 км, что несколько больше, чем у российских систем. Но пока не ясно, когда украинцы смогут начать их использовать.
Между тем сборная Украины в Дублине обыграла Ирландию в матче Лиги Наций. В среду Виктор Цыганков забил победный гол, встреча закончилась со счётом 1:0. Это стало слабым утешением, поскольку в воскресенье Украина проиграла Шотландии со счетом 1:0 не сыграет на чемпионате мира в Катаре (21 ноября - 18 декабря).
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Новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в эфире телеканала "Россия-24" назвал одной из своих задач унификацию законодательства республики с законодательством РФ. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке премьер-министра и правительства республики. Другим указом на пост премьера назначен Виталий Хоценко.
Российские компании столкнулись с проблемой исполнения финансовых обязательств перед зарубежными правообладателями по действующим лицензионным контрактам. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и гендиректора лицензионного агентства Megalicense Захара Назаренко.
По словам Капьева, "Эксмо" сейчас не может рассчитаться с агентствами Andrew Nurnberg Associates и Nova Littera. Назаренко, в свою очередь, отметил, что в проведении валютных платежей зарубежным партнерам Megalicense было отказано в СДМ-банке, Металлинвестбанке и Газпромбанке. О наличии данной проблемы в музыкальной индустрии рассказал также гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (НФМИ) Никита Данилов.
Как пояснили собеседники издания, после указа президента России Владимира Путина о новом механизме выплат в рублях от 27 мая российские банки начали блокировать валютные платежи даже в пользу тех правообладателей, которые продолжают исполнять обязательства по договорам. "Указом не предусмотрены прямые запреты платить в валюте. Но поскольку по сути сейчас
ответственность лежит на банках, им в сложившейся ситуации проще отказать", - цитируют "Ведомости" Капьева.
В селе Горенка под Киевом, местом съемки известного сериала "Сваты", после трёх месяцев вынужденного простоя возобновил работу завод по производству деревянных 3D-пазлов. Благотворительный фонд собрал на эти цели 800 000 евро.
После вывода российских войск 18 мая сотрудники Ugears поменяли стёкла в разбитых окнах и запустили производство вырезаемых лазером моделей из березы, ольхи и тополя. К счастью, никто из сотрудников не пострадал и не погиб в разрушенном из-за российских ракетных обстрелов городе. Складской центр, где хранились коробки с играми, спасти не удалось.
По данным Международной организации труда, с начала вторжения России 24 февраля Украина потеряла до 5 миллионов рабочих мест. Теперь с каждой покупки на сайте компания, основанная в 2014 году, жертвует пять евро на военные нужды.
Жители любых регионов Украины, переезжающие в Запорожскую область, имеют право подавать документы на оформление гражданства РФ, независимо от прописки, пошлина на оформление отменена. Об этом сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Останки журналиста французского телеканала BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа, погибшего в Украине, прибыли в среду поздно вечером в аэропорт Ле Бурже под Парижем. Здесь гроб встречали члены семьи, друзья и министр культуры Рима Абдул Малак, отмечает корреспондент AFP.
В пятницу в 18:30 по местному времени на площади Республики в Париже по призыву организации "Репортеры без границ" (RSF) пройдёт публичная церемония прощания с журналистом. На мероприятии будут присутствовать его семья, друзья и коллеги.
Наложенные на Москву после вторжения в Украину санкции сводят на нет 15 лет экономического прогресса в России и три десятилетия интеграции с Западом. Об этом говорится в докладе Института международных финансов (IFF), опубликованном в среду.
В нём прогнозируется, что российская экономика сократится на 15% в этом году и еще на 3% в следующем. Финансовые санкции, включая снижение способности Москвы выплачивать внешний долг, рост цен и уход иностранных компаний из страны замедляют внутренний спрос, "омрачая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экономические перспективы". Авторы доклада отмечают, что "ряд значительных последствий еще только предстоит ощутить", поскольку санкции нарушат глобальные цепочки создания стоимости, а это - "распад 30-летних инвестиций и связей с Европой".
США, объявившие об отправке в Украину четырёх систем высокоточной артиллерии HIMARS, хотят убедиться, что украинские солдаты знают, как их использовать. Об этом заявил в среду глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли, возвращаясь в Вашингтон после турне по Европе.
Он добавил, что американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси - это "сложная" система, и "нужно сертифицировать ребят, убедиться, что они знают, как правильно их использовать". "Мы должны обучить операторов, а также солдат, отвечающих за техническое обслуживание, офицеров и сержантов", - пояснил он.
На прошлой неделе Белый дом объявил, что отправляет четыре системы HIMARS. Великобритания также объявила об отправке аналогичной системы MLRS, которая устанавливается на тяжелую гусеничную бронемашину.