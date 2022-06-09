В Северодонецке разворачивается "одно из самых сложных сражений" с начала войны, на карту "поставлена судьба Донбасса". Об этом заявил в среду вечером в традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Несколькими часами ранее губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российская армия "контролируют значительную часть Северодонецка" - стратегического города для контроля всего Донбасса. "Промышленная зона по-прежнему наша, там нет русских. Бои идут только на улицах внутри города", - уточнил он.

Соседний Лисичанск полностью контролируется украинской армией, но подвергается "мощным и хаотичным" обстрелам, сказал Гайдай, обвинив российские силы в "преднамеренном" нанесении ударов по больницам и центрам распределения гуманитарной помощи. "Они стреляют из больших пушек, разрушения огромны", - добавил он. В среду губернатор Луганской области выразил мнение, что украинские войска должны "возможно, отступить" из Северодонецка.

Столкнувшись с усилением наступления России в Донбассе, в Киеве заявляют о том, что необходимо более мощное оружие. Вашингтон и Лондон объявили о поставке систем залпового огня дальностью до 80 км, что несколько больше, чем у российских систем. Но пока не ясно, когда украинцы смогут начать их использовать.

Между тем сборная Украины в Дублине обыграла Ирландию в матче Лиги Наций. В среду Виктор Цыганков забил победный гол, встреча закончилась со счётом 1:0. Это стало слабым утешением, поскольку в воскресенье Украина проиграла Шотландии со счетом 1:0 не сыграет на чемпионате мира в Катаре (21 ноября - 18 декабря).

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