Манёвры НАТО в расширенном составе

В Балтийском море проходят масштабные военные учения НАТО. В них задействованы более семи тысяч военнослужащих из 16 стран.

Манёвры в этом регионе ВМС США проводят регулярно на протяжении последних 50 лет.

Но в этом году в связи с вторжением России в Украину они имеют особое значение. К учениям присоединились объявившие о своём желании вступить в альянс Швеция и Финляндия.

Джон Менони, контр-адмирал ВМС США:

"Стратегически важно уметь работать сообща - со Швецией, с Финляндией, с 14-ю другими странами, иметь план действий на случай любого кризиса. Будь то погодный коллапс, землетрясение, и вне зависимости от действий противника, важно, чтобы нам не приходилось выстраивать доверительное взаимодействие, когда ЧП уже произошло. Нужно быть готовыми заранее".

Одна из основных целей манёвров союзников - усилить оборону Готланда. Военный гарнизон был расформирован в 2005-м, а в 2018 в связи с растущей угрозой его вернули на шведский остров. Сейчас там несут службу 400 солдат.

Всего 45 военных кораблей и 75 самолётов примут участие в учениях, которые завершатся 17 июня.

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