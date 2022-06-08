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Иран

Крушение поезда в Иране

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 Кнарик Хачатрян
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Поезд, сшедший с рельсов после столкновения с экскаватором недалеко от центрального иранского города Табас.
Поезд, сшедший с рельсов после столкновения с экскаватором недалеко от центрального иранского города Табас.   -   Авторское право  -/AFP

По меньшей мере 17 человек погибли, около 50 получили ранения в результате железнодорожный;ной катастрофы в центральной части Ирана. 

Недалеко от Табаса, на линии между городами Мешхед и Йезд, 4 из 7 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с экскаватором, который находился рядом с путями. 

Некоторые пострадавшие в критическом состоянии, и, по данным властей, число жертв может возрасти. Всего в поезде находились 348 пассажиров.