Крушение поезда в Иране

По меньшей мере 17 человек погибли, около 50 получили ранения в результате железнодорожный;ной катастрофы в центральной части Ирана.

Недалеко от Табаса, на линии между городами Мешхед и Йезд, 4 из 7 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с экскаватором, который находился рядом с путями.

Некоторые пострадавшие в критическом состоянии, и, по данным властей, число жертв может возрасти. Всего в поезде находились 348 пассажиров.