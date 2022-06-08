English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Работа по-итальянски

Access to the comments Комментарии
 Лука Паламаро
euronews_icons_loading
Работник за компьютером, Италия
Работник за компьютером, Италия   -   Авторское право  Jenny Kane/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Отсутствие рабочих часов, свободный отпуск, спокойная и доброжелательная рабочая атмосфера - это звучит как мечта каждого работника, но это реальность в маркетинговом агентстве на севере Италии. Velvet Media Italia насчитывает 150 сотрудников и более 500 клиентов по всей стране, и подход к работе здесь основан на людях, а не на процессах.

"Я думаю, что творчество проистекает из внутреннего благополучия: когда человек живет в тревожных и стрессовых условиях, он склонен быть менее продуктивным- я имею в виду качество производства", - говорит Бассель Бакдунес, генеральный директор Velvet Media Italia. 

Такой подход далёк от недавних замечаний Илона Маска, в настоящее время самого успешного предпринимателя в мире, который говорил о необходимости физического присутствия своих сотрудников на месте работы практически постоянно.

"Мы работаем по целям, а не по рабочим часам, - поясняет Стефано Негрони, главный менеджер предприятия. - Все знают, что им нужно выполнить определенное количество действий, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности наших клиентов, и они должны уложиться в четко определённые сроки. Для нас точное время дня, когда люди начинают работать над этим, просто не имеет значения".

Люди здесь, кажется, особо не беспокоятся: они приходят поздно и уходят рано или вообще не появляются, и, хотите верьте, хотите нет, их об этом просит их собственный босс. До тех пор, пока они в работают в компании - они самый ценный её актив.

"У нас нет установленных стандартов, таких как приход в 9:00 утра и уход в 18:00, - признаётся Федерика де Систо,  менеджер по работе с клиентами. - Мы делали это всегда, в соответствии с нашими обязательствами и нашими целями, но теперь эта система стала более чёткой и хорошо разработанной: это просто естественное развитие нашей компании".

"Принцип покупки времени людей - это анахроничное культурное наследие: и оно больше не может быть основой политики компании. Я лучше куплю, так сказать, творческий потенциал людей, их умение работать в команде и так далее", - заключает Бассель Бакдунес, генеральный директор Velvet Media Italia.

Когда люди ставятся в центр проекта, они чувствуют себя частью компании, в которой работают. Достижение целей и получение удовлетворения клиентов - просто естественные последствия такого подхода.