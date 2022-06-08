Работа по-итальянски

Отсутствие рабочих часов, свободный отпуск, спокойная и доброжелательная рабочая атмосфера - это звучит как мечта каждого работника, но это реальность в маркетинговом агентстве на севере Италии. Velvet Media Italia насчитывает 150 сотрудников и более 500 клиентов по всей стране, и подход к работе здесь основан на людях, а не на процессах.

"Я думаю, что творчество проистекает из внутреннего благополучия: когда человек живет в тревожных и стрессовых условиях, он склонен быть менее продуктивным- я имею в виду качество производства", - говорит Бассель Бакдунес, генеральный директор Velvet Media Italia.

Такой подход далёк от недавних замечаний Илона Маска, в настоящее время самого успешного предпринимателя в мире, который говорил о необходимости физического присутствия своих сотрудников на месте работы практически постоянно.

"Мы работаем по целям, а не по рабочим часам, - поясняет Стефано Негрони, главный менеджер предприятия. - Все знают, что им нужно выполнить определенное количество действий, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности наших клиентов, и они должны уложиться в четко определённые сроки. Для нас точное время дня, когда люди начинают работать над этим, просто не имеет значения".

Люди здесь, кажется, особо не беспокоятся: они приходят поздно и уходят рано или вообще не появляются, и, хотите верьте, хотите нет, их об этом просит их собственный босс. До тех пор, пока они в работают в компании - они самый ценный её актив.

"У нас нет установленных стандартов, таких как приход в 9:00 утра и уход в 18:00, - признаётся Федерика де Систо, менеджер по работе с клиентами. - Мы делали это всегда, в соответствии с нашими обязательствами и нашими целями, но теперь эта система стала более чёткой и хорошо разработанной: это просто естественное развитие нашей компании".

"Принцип покупки времени людей - это анахроничное культурное наследие: и оно больше не может быть основой политики компании. Я лучше куплю, так сказать, творческий потенциал людей, их умение работать в команде и так далее", - заключает Бассель Бакдунес, генеральный директор Velvet Media Italia.

Когда люди ставятся в центр проекта, они чувствуют себя частью компании, в которой работают. Достижение целей и получение удовлетворения клиентов - просто естественные последствия такого подхода.