Машина въехала в группу прохожих в Берлине

Берлинская полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в группу прохожих. В результате инцидента погиб один человек, еще около 10-ти — получили травмы. Инцидент произошел на оживленной улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург. Его причины пока неизвестны. На месте происшествия проводятся следственные действия.

В 2016 году в том же районе Берлина произошло террористическое нападение — исламист Анис Амри въехал на грузовике в посетителей рождественского рынка. Тогда погибли 12 человек.