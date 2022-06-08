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Германия

Машина въехала в группу прохожих в Берлине

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Место происшествия.
Место происшествия.   -   Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Берлинская полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в группу прохожих. В результате инцидента погиб один человек, еще около 10-ти — получили травмы. Инцидент произошел на оживленной улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург. Его причины пока неизвестны. На месте происшествия проводятся следственные действия.

В 2016 году в том же районе Берлина произошло террористическое нападение — исламист Анис Амри въехал на грузовике в посетителей рождественского рынка. Тогда погибли 12 человек.