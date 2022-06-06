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мир

МАГАТЭ: у Ирана будет достаточно урана для атомной бомбы

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 Euronews
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Флаг Ирана напротив здания МАГАТЭ.
Флаг Ирана напротив здания МАГАТЭ.   -   Авторское право  Michael Gruber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что Иран близок к накоплению обогащенного урана в количествах достаточных для создания атомной бомбы. При этом он уточнил, что иметь значительное количество обогащенного урана — не значит иметь бомбу. По его данным, в настоящее время Иран имеет свыше 3800 кг обогащенного урана и критическая масса не за горами:

«Поскольку они продолжают процесс обогащения, это значит, что это вопрос только нескольких недель. Скажем так».

Рафаэль Гросси также проинформировал Совет управляющих МАГАТЭ о том, что Иран не предоставил достоверные сведения о происхождении частиц антропогенного урана на трех незаявленных объектах.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал доклад Гросси неточным, игнорирующим действия Ирана и основанным на обвинениях, в которых прослеживается влияние Израиля.