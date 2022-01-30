Жители Косова недовольны ростом цен

Сотни жителей Косова вышли на акцию протеста, чтобы выразить свое возмущение планами властей повысить цены на электроэнергию. Протестующие вступили в стычки с полицией после попытки прорваться в здание правительства в Приштине. Косово столкнулось с серьезным энергетическим кризисом. Ранее правительство ввело запрет на майнинг криптовалюты. Власти заявляют, что не могут гарантировать бесперебойные поставки при нынешнем уровне тарифов.