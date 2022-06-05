Страны Средиземноморья требуют от Брюсселя пересмотреть миграционную политику

Пять средиземноморских стран-членов ЕС призвали сообщество покончить с так называемой "добровольной солидарностью" в вопросе перераспределения нелегальных мигрантов. В ходе переговоров в Венеции министры внутренних дел Италии, Кипра, Греции, Мальты и Испании потребовали от Брюсселя более четкой и общей миграционной политики.

Участники встречи обеспокоены тем, что блокада экспорта зерна из Украины, спровоцирует волну беженцев из Африки. При этом глава МВД Греции Нотис Митаракис поддержал законные пути миграции:

"На фоне борьбы с нелегальной миграцией и контрабандистами, мы всецело поддерживаем создание законных способов передвижения людей. Мы не можем позволить, чтобы контрабандисты решали, кому приезжать и жить в Европе. Вот почему моя страна инвестирует в схемы двустороннего сотрудничества с государствами, откуда прибывают мигранты. Мы предлагаем больше возможностей на получение разрешений на работу в обмен на более эффективное сотрудничество в том, что касается возвращения нелегалов".

Политика ЕС, в рамках которой страны-члены могли предложить принять у себя мигрантов,

прибывших в государства Средиземноморья, оказалась по мнению экспертов, неэффективной. В том числе и потому, что сами беженцы любой ценой пытаются оказаться в более привлекательных для них странах.