В швейцарском зоопарке родилась уникальная черепаха

Белый панцирь и красные глаза: это детеныш черепахи, родившийся в зоопарке, расположенном в Сервионе, в западной части Швейцарии. По словам директора тропикариума Филппа Мореля, это первая гигантская галапагосская черепа-альбинос, которую когда-либо наблюдали в неволе, или в дикой природе. Животное развивается нормально. В отличие от своих братьев и сестер, говорят специалисты, эта черепашка может быть более чувствительна к солнечном свету, поэтому ей понадобится больше теневых участков.

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