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США

Несгораемая книга как акция протеста против цензуры

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 Euronews
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Писательница организовала необычную акцию протеста
Писательница организовала необычную акцию протеста   -   Авторское право  Evan Agostini/2019 Invision

На аукцион "Сотбис" в Нью-Йорке выставлена несгораемая копия антиутопии "Рассказ служанки" канадской писательницы Маргарет Этвуд. Торги состоятся 7 июня. Материалы, из которых сделана книга, выдерживают температуру до 540 градусов Цельсия. Таким образом 82-летняя писательница выступила против цензуры и запрета книг.  Собранные средства будут направлены организации PEN America для борьбы в защиту свободы слова.