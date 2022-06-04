Несгораемая книга как акция протеста против цензуры

На аукцион "Сотбис" в Нью-Йорке выставлена несгораемая копия антиутопии "Рассказ служанки" канадской писательницы Маргарет Этвуд. Торги состоятся 7 июня. Материалы, из которых сделана книга, выдерживают температуру до 540 градусов Цельсия. Таким образом 82-летняя писательница выступила против цензуры и запрета книг. Собранные средства будут направлены организации PEN America для борьбы в защиту свободы слова.