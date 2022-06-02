Мольер вернулся в Версаль

Мольер возвращается в Версаль. В пригороде французской столицы состоялось торжественное открытие памятника великому театральному реформатору. Бронзовая скульптура фаворита Людовика XIV украшает сквер у автовокзала Версаля – это своего рода отсылка к постановкам комедиографа в королевских сада Версальского дворца. Создатель памятника Завье Вейлан говорит, что скульптуру установили без пьедестала, чтобы подчеркнуть близость Мольера к зрителю:

«Я хотел, с одной стороны, сохранить очень классическую, традиционную форму, и в то же время осовременить её, сделать ближе и доступнее. Ведь Мольер работал при дворе, но при этом мог быть и скоморохом, выступать на подмостках. Сегодня, наверное, он был бы стэндапером».

Именно в Версале Мольер написал первую версию «Тартюфа», которая вскоре оказалась под цензурой. Здесь были созданы «Любовь-целительница», «Жорж Данден» и «Версальский экспромт». Для города это важная часть идентичности, — объясняет мэр Версаля Франсуа де Мазьер:

«Для нас он, знаете, как Моцарт для Зальцбурга. Я думаю, важно, чтобы город на уровне ДНК чтил свои великих писателей, творцов. Для нас очень важно, чтобы памятник Мольеру стоял у въезда в город».

Версальский памятник Мольеру, по словам автора, создавался под влиянием скульптуры в XVIII в., которая установлена в зале Комеди-Франсез.