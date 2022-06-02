Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Толпа фанатов Джонни Деппа у здания суда в Вирджинии радостно скандирует его имя. Знаменитый актёр выиграл дело о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд. Ему присудили более 14 миллионов евро компенсации.

Депп написал в соцсетях, что "наконец-то вернулся к жизни" после шести недель гремевшего на весь мир разбирательства по поводу обвинений в домашнем насилии,

Эмбер Херд же заявила, что "крайне разочарована" решением суда, назвав его "фиаско для всех женщин".

Впрочем, суд обязал бывшего супруга выплатить ей почти два миллиона евро компенсации ущерба по встречному иску - из-за того, что адвокат Деппа назвал обвинения актрисы в насилии "мистификацией".

Это не отменяет вывода присяжных о том, что ее статья в Washington Post содержала "ложные сведения" и что при этом Херд действовала со "злым умыслом".

Камиль Васкес, адвокат Джонни Деппа:

"Сегодняшний вердикт подтверждает то, о чём мы говорили с самого начала: претензии к Джонни Деппу - клевета, они не подкреплены никакими доказательствами. Мы благодарны присяжным за то, что они вникли в суть дела, а также судье и сотрудникам суда, которые потратили на рассмотрение огромное количество времени и ресурсов".

Впрочем, мнение общественности разделилось. В то время как одни считают вердикт торжеством справедливости, другие называют его проявлением женоненавистничества.

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